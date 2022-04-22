Боррель обвинил Россию и Китай в организации голодной паники на Западе

Беспрецедентные санкции Запада против России не имеют никакого отношения к проблемам с поставками продовольствия и удобрений, а также к росту цен на продукты в Европе.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью бельгийским журналистам.

Он утверждает, что во всём виновата спецоперация РФ на Украине и что якобы Россия «бомбит зернохранилища» и «не выпускает корабли с зерном».

«Кто создаёт голод в мире? Наши санкции? Нет! Русские бомбят зернохранилища на Украине и не выпускают из портов украинские сухогрузы с зерном. Развивающиеся страны волнуются. Русские вместе с китайцами прикладывают серьезные усилия, чтобы объяснить, что виноваты санкции», – заявил Боррель.

По его словам, РФ и Китай ведут идеологическую войну против Запада, чтобы «дезориентировать европейцев и американцев».

«Это будет большая битва нарративов, как с медицинскими масками и вакцинной дипломатией. И будьте готовы к битве за виноватых в последствиях войны, где зерно станет своего рода оружием», – приводит его слова корреспондент ВГТРК Анастасия Попова.

Отметим, что Украина продала основной запас своих зерновых в Турцию ещё в конце 2021 года, а складские остатки беспрепятственно вывозит сейчас в ЕС по железной дороге.

Симферополь, Валентин Карамазов

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