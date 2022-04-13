Британские продбанки рассказали о «худшей нищете» за 30 лет

Британская независимая сеть продовольственной помощи (IFAN) предупредила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о грядущем кризисе благотворительности. Более 550 продовольственных банков уменьшают продуктовые наборы, чтобы их хватило всем нуждающимся.

Спрос на продовольственную помощь с начала года удвоился, а британцы стали жертвовать намного меньше продуктов, чем раньше. Продбанкам приходится урезать набор продуктов, выдаваемый каждый месяц, чтобы удовлетворить возросший спрос. Сотрудники назвали ситуацию в Британии «худшей нищетой» за 30 лет.

«Люди приходят к нам в слезах и говорят: «Либо я плачу по счетам, либо кормлю детей», – рассказала представитель организации Second Chance Medway Пенни Кивил изданию The Independent.

Многие британцы отказываются от овощей, чтобы не тратить энергию на их приготовление, и стараются не использовать бытовые приборы, даже стиральную машину. Часть семей ютится в одной комнате и отключает отопление в остальном доме ради экономии.

В IFAN опасаются не справиться с потоком нуждающихся людей и призвали правительство увеличить пособия по безработице.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил заморить голодом российскую армию и одобрил очередной пакет финансовой и военной помощи Украине. При этом британский политический обозреватель Энтони Уэббер заявил, что Европа не до конца продумала последствия антироссийских санкций. Британец усомнился, что население европейских стран сможет выдержать серьезный рост повседневных расходов.

Инфляция в Европе продолжает расти, цены на продукты, топливо, отопление и электричество в ряде районо достигают рекордной отметки. Параллельно страны ЕС обсуждают введение эмбарго на закупку российских нефти и газа и планируют заключить контракты с другими поставщиками – по более высоким ценам.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»