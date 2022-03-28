Британский эксперт: Европа не продумала последствия антироссийских санкций

Власти Европейских стран не до конца продумали последствия санкций, которые вводили в отношении России. В результате ограничение обернулись проблемами для самой Европы. Об этом заявил политический обозреватель Энтони Уэббер в беседе с RT.

«Дело в том, что, когда страны, в частности Великобритания, стали вводить санкции против России, власти даже не задумывались о последствиях подобных санкций для самой Великобритании. Это касается и прочих европейских стран», – сказал эксперт.

В результате ограничения против России обернулись протестами и демонстрациями в Европе. По мнению политолога, давление на правительства европейских стран продолжит расти. «Ведь очевидно, что их население не может выдержать такой серьезный рост повседневных расходов», – отметил Уэббер. Властям европейских стран нужно осознать тот факт, что санкции, которые они вводят против России, в итоге оказываются санкциями против самих себя.

Поводом для введения новых экономических ограничений против РФ стала спецоперация на Украине, целью которой в Москве назвали денацификацию и демилитаризацию соседней страны. Западные государства приняли уже несколько пакетов санкций против российских бизнесменов и связанных с правительством РФ лиц, иностранные компании приостановили деятельность в России, многие страны отказываются от российских товаров.

В свою очередь власти РФ объявили о переходе на рубли в расчетах за газ. Кроме того, из-за запрета на авиаперелеты европейских компаний над российской территорией были нарушены логистические цепочки. В результате в Европе сильно подорожало топливо и другие ресурсы.

Лондон, Зоя Осколкова

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