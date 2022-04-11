В Австрии опровергают гнев Зеленского в связи с визитом Нехаммера к Путину

Канцлер Австрии Карл Нехаммер накануне визита в Москву подробно обудил свои планы с лидерами ЕС и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в Федеральной канцелярии в Вене, комментируя сообщения австрийских СМИ о том, что в Киеве разгневаны встречей главы правительства с Путиным «за спиной Украины».

Сообщается, что своей поездкой Нехаммер «хочет способствовать диалогу между враждующими сторонами». Также утверждается, что канцлер «заранее проинформировал о своих планах Федеральное правительство Германии, а также лидеров ЕС и президента Украины Владимира Зеленского».

Отметим, что по некоторым данным, Нехаммер попытается убедить российского президента дать возможность заблокированным в Мариуполе западным военным инструкторам покинуть город без предварительного допроса со стороны спецслужб РФ и ДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»