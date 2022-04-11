Без СМИ и пресс-конференции: в МИД Австрии рассказали о встрече канцлера страны и президента РФ

Канцлер Австрии Карл Нехаммер планирует встретиться в Москве с президентом России Владимиром Путиным без журналистов, тет-а-тет. Пресс-конференции по итогам переговоров лидеров двух стран не предусмотрено. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Австрии Александер Шалленбер, передает РИА «Новости».

Нехаммер прибыл в Москву накануне. Темой переговоров станут прекращение огня на Украине, создание гуманитарных коридоров и расследование военных преступлений. Об этом политик сообщил в своем твиттере.

Напомним, в субботу канцлер Австрии побывал с визитом на Украине, где встретился с Владимиром Зеленским, премьером Украины Денисом Шмыгалем и мэром Киева Виталием Кличко.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»