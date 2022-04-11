Либо домой, либо в тюрьму: на Украину собираются вернуть из-за границы всех мужчин до 60 лет

В Верховную раду Украины внесен законопроект, согласно которому украинцы в возрасте 18 – 60 лет, находящиеся за границей, обязаны вернуться в страну.

Как уже сообщал «Новый День», 26 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, запретив мужчинам в возрасте 18 – 60 лет покидать страну.

Однако к этому времени миллионы украинцев уже находились за границей, работая и учась в разных частях мира. А за последние полтора месяца Украину в качестве беженцев покинули еще около 5 млн человек, в том числе и мужчин мобилизационного возраста. И теперь всех их хотят вернуть в страну.

Законопроект №7265 предлагает дополнить закон о военном положении новой статьей об обеспечении функционирования сил обороны Украины, органов государственной власти и органов местного самоуправления: в случае введения в стране или в отдельных ее регионах военного положения, лица, которые по закону подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, обязаны вернуться в Украину в течение 15 дней

Уважительной причиной, чтобы не возвращаться, являются запрет на выезд из страны пребывания, стихийные бедствия, катастрофы, аварии, командировки, нахождение на стационарном лечении или другие обстоятельства, препятствующие выезду из страны пребывания.

Для тех, кто без уважительной причины не вернется в указанный срок предлагается ввести наказание до 10 лет лишения свободы.

Киев, Платон Ефимчук

© 2022, РИА «Новый День»