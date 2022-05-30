В Киеве предложили выпускать мужчин из страны за плату

Выезд мужчин призывного возраста с Украины может стать свободным при условии денежного взноса, считает советник главы МВД Украины Виктор Андрусив. Политик предложил называть плату страховым взносом.

Советник допустил, что кризис в стране будет продолжаться еще долгое время и Киеву понадобится мобилизовать «не одну сотню тысяч солдат».

«Относительно выезда мужчин за границу. Вопрос выезда – это не о том, что нужно запретить или разрешить. Я предлагаю сделать страховой взнос, например, три-пять тысяч долларов и свободный выезд для того, кто его внес», – написал политик в своем телеграм-канале.

Виктор Андрусив напомнил, что украинцы много лет «спасали экономику» страны, выезжая за границу на заработки. В нынешней ситуации полный запрет на выезд мужчин вредит стране.

Ранее Минобороны Украины объявило о планах мобилизовать миллион человек. При этом, депутаты рассматривали законопроект, который обязал бы мужчин в возрасте 18-60 лет с паспортом Украины вернуться в страну из-за границы.

Особо решительные ищут пути, как обойти запрет на выезд в связи с мобилизацией, которую власти продлили на три месяца. Один из граждан пытался выехать в Молдавию в бэби-боксе, но его нашли украинские пограничники при пересечении границы.

Киев, Наталья Рязанова

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