Украинец пытался бежать в Молдавию в бэби-боксе

Украинец призывного возраста пытался выехать в Молдавию в бэби-боксе. При пересечении границы он был обнаружен украинскими пограничниками, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Издание пишет, что в пункте пропуска «Россошаны» при осмотре автомобиля «Рено», в котором ехали женщина и двое детей, был обнаружен 37-летний мужчина, прятавшийся в «бэби-боксе», замаскировавшись в нем детскими под игрушками и вещами.

Сообщается, что пограничники гражданина из страны не выпустили, поскольку в период военного положения выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины запрещен.

«В настоящее время устанавливаются обстоятельства правонарушения. На гражданина Украины составили административные документы за попытку нарушения государственной границы. Также составлены документы и на его супругу по статье 332 УКУ (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины)», – говорится в сообщении погранслужбы Украины.

Киев, Иван Бабурин

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