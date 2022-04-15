В Крыму сокращается количество пляжей

В течение количество благоустроенных пляжей в Крыму выросло вдвое. Об этом заявил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

«На данный момент к курортному сезону готовятся 432 пляжа, на которых проводятся все строительные подготовительные работы. И еще минимум на 20 пляжах после проведения всех конкурсных процедур будут проведены подготовительные работы к техническому открытию 1 мая, – сообщил премьер. – Таким образом, по сравнению с 2015 годом количество благоустроенных комфортных пляжей увеличилось практически вдвое».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», что понимать под благоустройством, Гоцанюк не уточнил.

Между тем, еще в 2020 году доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев заявил, что 90% пляжей Южного берега Крыма нуждаются если не в срочной реконструкции, то в немедленной экспертизе. Практически все пляжи ЮБК сооружались с 74 по 80-е годы прошлого века. И были рассчитаны на 25 лет. Особенность региона такова, что естественных пляжей крайне мало. Поэтому в советские время и использовали технологию установки волнорезов, между которыми засыпали щебень. Во время весенних штормов море «обкатывало» острые камни, превращая их в гальку, а волнорезы не давали волнам уничтожить искусственно созданные пляжные полосы.

На сегодняшний день все сооружения уже полностью исчерпали свой ресурс: «Это вопрос нескольких лет – через 2-3 года все эти волнорезы начнут массово разрушаться, – говорил тогда Вахрушев. – А строить новые очень дорого: стоимость одного волнореза достигает 500 тысяч долларов».

За прошедшие 2 года мало что изменилось, обследовали ли волнорезы в рамках подготовки к новому сезону – не сообщается.

Что же касается общего количества пляжей в РК, то их число сокращается: в 2015 году планировали открыть 487, в 2019 – 460, а наступающем сезоне – 432.

Симферополь, Лиана Макоба

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