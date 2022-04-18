«Только представьте себе» – Марин Ле Пен испугалась сближения России и Китая

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен назвала Россию великой державой и призвала Европу побыстрее сблизиться с ней, дабы не допустить слияния Москвы с Пекином.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом она сказала в ходе предвыборного выступления.

«Я считаю, что Россия – великая держава. И я не хотела бы, чтобы она окончательно вступила в союз с Китаем. Как говорил Эммануэль Макрон, сближение России с Европой – это важное условие обеспечения безопасности нашего континента и нашей страны.

Представьте: самая большая страна в мире объединится со страной с самым большим населением. Первый производитель сырья в мире, Россия, с первым мировым заводом, Китаем, чтобы создать, допустим, первую военную силу в мире. Я думаю, что это большая опасность. Поэтому нужно дипломатическими мерами, пока война не закончится, пока соглашение не подписано, избегать этого слияния, которое рискует стать большой опасностью XXI века для нас», – тревожится Ле Пен.

Симферополь, Валентин Карамазов

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