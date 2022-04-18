Все крымские кинотеатры оказались на грани закрытия

Правительство Крыма рекомендует муниципалитетам освободить кинотеатры от арендной платы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», западные компании перестали предоставлять свои фильмы для проката в России, что больно ударило по российской киносфере, так как зарубежные фильмы приносили львиную долю выручки. Например, 2021 году, по данным Фонда кино, совокупные кассовые сборы в РФ составили 40,7 млрд рублей, более 74% обеспечили продажи билетов на сеансы иностранных фильмов.

В марте текущего года только из-за отказа американских студий предоставить РФ «Бэтмена» и «Морбиуса» российские кинотеатры недосчитались около 5 млрд рублей.

По словам вице-премьер – министра финансов республики Ирины Кивико, существенно снизилась выручка и у всех крымских кинозалов, поэтому и предлагается освободить их от аренды, чтобы облегчить финансовую нагрузку и позволить им сохраниться.

Но принять это решение должны муниципалитеты, так как здания кинотеатров находятся, как правило, в их ведении.

В правительстве Крыма предлагают ввести «арендный мораторий» на полгода – с 1 марта по 1 октября.

Симферополь, Олег Яковенко

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