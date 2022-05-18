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Среда, 18 мая 2022, 13:51 мск

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Россияне стали больше читать из-за отсутствия зарубежных кинопремьер

После отказа западных кинокомпаний от показов фильмов в России граждане стали проявлять больший интерес к книгам. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, в первые дни марта россияне стали больше покупать книг. Граждане опасались отключения разных сервисов и даже допускали возможность перебоев со всемирной сетью.

«Когда с наших киноплощадок ушли Columbia Pictures или Warner Brothers, люди стали больше покупать книг, и это тоже хорошо. Это на самом деле по-другому формирует личность», – сказала Голикова на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».

Напомним, в начале марта международные кинокомпании заявили, что приостанавливают сотрудничество с российскими прокатчиками. Из-за этого были отменены многие премьеры, которых ждали российские зрители.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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