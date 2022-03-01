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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 1 марта 2022, 09:56 мск

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Всемирно известные студии заблокировали поставку фильмов в кинотеатры России

Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros приостанавливают поставку своих фильмов в российские кинотеатры в связи с ситуацией на Украине.

«Мы приостанавливаем выпуск прокатных фильмов в России, в том числе предстоящий «Я краснею» от Pixar. Мы будем принимать последующие решения в зависимости от ситуации», – сообщается в твиттере Disney.

Кроме того, в России не состоится премьера фильма Мэтта Ривза «Бэтмен» (The Batman) от Warner Bros. Показ ленты должен был стартовать 2 марта 2022 года, однако в самый последний момент студия пересмотрела свои планы.

Также под угрозой оказались премьеры фильмов «Затерянный город» (The Lost City), «Соник в кино 2» (Sonic the Hedgehog 2) от Paramount и кинокомикса «Морбиус» (Morbius) от Sony.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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