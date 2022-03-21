Кинотеатры решили заморозить цены на билеты

Кинотеатры заморозят цены на билеты и на продукцию кинобаров на фоне развивающегося кризиса в отрасли. Об этом газете «Ведомости» рассказали руководители пяти крупнейших киносетей страны – объединенной компании «Синема парк» и «Формула кино», «Премьер-зал», «Каро», «Киномакс» и «Синема стар».

Как отметил глава объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин, основная задача – сохранить кино «доступным и актуальным», несмотря на «резко возросшие затраты на лампы и комплектующие к проекторам, стоимость которых вслед за курсом валют повысилась примерно на 80%».

По словам президента киносети «Каро» Ольги Зиняковой, сейчас киносети работают над развитием альтернативного предложения как с дистрибуторами, так и с правообладателями, например, с «Мосфильмом». В частности, в России из-за остановки проката голливудских фильмов планируют показывать российские ленты, а также блокбастеры Болливуда, фильмы из Южной Кореи и Латинской Америки. «На Болливуд в кинотеатрах когда-то стояли очереди, что говорит об интересе к этому контенту», – отметила Зинякова.

Добавим, что ранее российские кинокомпании в качестве поддержки киносетей в РФ заявили о повторном выходе в прокат фильмов «Брат», «Брат-2», «Салют-7», мультфильмов «Три богатыря», «Иван Царевич и Серый Волк» и др.

Американские киностудии Warner Bros., Walt Disney, Sony отказались от проката своих фильмов в России из-за военной операции России на Украине. По оценке представителя киносети «Синема парк» и «Формула кино» Елены Кругловой, в первой половине марта на фоне потерь голливудских премьер выручка снизилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Коммерсантъ». Киносети прогнозируют дальнейшее ухудшение показателей, так как американские блокбастеры приносили до 80% дохода. По мнению экспертов издания, спасти отрасль может только возвращение иностранного кино.

Москва, Наталья Петрова

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