Сборы кинотеатров Екатеринбурга в марте упали на 30%, но закрываться они не планируют

После изъятия из российского проката голливудских фильмов сборы в кинотеатрах Екатеринбурга упали примерно на треть. Однако несмотря на это пока ни один из них не заявил о закрытии. Сети надеются на помощь государства.

1 марта Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros приостановили поставку своих фильмов в российские кинотеатры в связи с ситуацией на Украине. За прошедшие три недели кинотеатры ожидаемо зафиксировали отток посетителей и падение сборов.

«В Екатеринбурге мы зафиксировали падение порядка 30% сборов, – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе российской сети кинотеатров «Каро». – Операционно показ мы обеспечим, площадки будут работать. Но решающими для кинотеатров остаются вопросы господдержки и репертуара – голливудские блокбастеры, ушедшие из расписания, генерировали около 80% бокс-офиса».

В «Каро» считают, что главное – адаптироваться к новым маркетинговым схемам. «Уже сейчас в репертуаре представлено более 70 фильмов самых разных жанров более чем из 15 стран, далее будет еще больше разнообразного национального контента», – сообщили в пресс-службе.

В сети «Премьер-зал» (пять кинотеатров в Екатеринбурге) говорят, что, безусловно, голливудские фильмы были основой выручки – они приносили 70-80% прибыли. Поэтому потери в марте можно назвать ощутимыми. Но повышать цены, чтобы восполнить потери, «Премьер-зал» не будет, как и другие киносети России.

«Что касается прокатных планов – кинотеатры будут работать с российским кино: как с новыми картинами, так и с теми, которые выходят в повторный прокат, – рассказали в пресс-службе сети «Премьер-зал». – Мы готовы и к прокату азиатских, индийских, латиноамериканских, болливудских фильмов, картин из Зимбабве. Вопрос только в том, готов ли зритель к таким изменениям? На то, чтобы привлечь аудиторию, привыкшую к супергеройским блокбастерам и диснеевским мультикам, потребуется немало времени».

В «Гринвич-синема» и «Пассаж-синема» тоже говорят об оттоке посетителей, но настроены пока оптимистично. «Конечно, в марте посещаемость упала, но конкретные цифры назвать пока не можем, – рассказали там. – Премьеры в кинотеатрах есть. Да, они не такие громкие, но есть. И есть интерес к отечественным фильмам, в том числе к тем, что ставят в прокат повторно. Например, когда появились новости о том, что в кинотеатрах будут показывать «Брат» и «Брат-2» нам стали начали активно звонить, спрашивать – интерес к фильмам есть до сих пор».

В кинотеатрах не исключают, что расходы как-то придется оптимизировать, но это не затронет сотрудников. «Мы никого не увольняем, не сокращаем. Зарплату все получают. И планов увольнять персонал нет», – отметили в пресс-службе «Гринвич-синема» и «Пассаж-синема».

Добавим, что абсолютно все представители индустрии кинопроката надеются на помощь государства, как было в начале пандемии в 2020 году. Ассоциация владельцев кинотеатров запросила у правительства финансовую поддержку в размере 4,2 млрд рублей, пишет «Бюллетень кинопрокатчика». Генеральный директор компании Comscore в России и СНГ Роман Исаев отмечает, что задача кинотеатров сейчас – продержаться в апреле и мае. Если голливудское кино в Россию не вернется до конца года, потребуется помощь в размере около 10 миллиардов рублей. Но этот вопрос еще не рассматривался правительством.

Напомним, ранее все крупные российские киносети приняли решение не повышать стоимость билетов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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