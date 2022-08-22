С начала года свердловские кинотеатры потеряли 60% выручки и зрителей

С начала года кинотеатры Свердловской области потеряли больше половины зрителей и 60% выручки валового сбора. «Это, конечно, большие потери», – отметил генеральный директор Инновационного культурного центра Николай Михайлов, отвечая на вопрос «Нового Дня» на пресс-конференции в «ТАСС-Урал».

Из мер поддержки, которые оказывают кинотеатрам, заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко назвал «Пушкинскую карту», по которой молодые люди могут покупать в том числе билеты в кино. Также интерес зрителей к российским картинам, которые сейчас преимущественно идут в кинотеатрах, организуют различные акции, например, «Ночь кино», которая пройдет 27 августа.

«Кинопрокатчикам я советовал бы активнее заниматься привлечением зрителей по «Пушкиной карте». Активнее заниматься агитацией и пропагандой отечественного кино. Нужно учитывать, как и другие учреждения культуры, своих зрителей: приглашать их на премьеры, устраивать акции, которые могли бы создать лояльную атмосферу в кинозале. Не просто прийти посмотреть с поп-корном и «Кока-колой» фильм, но может, встретиться с создателями, провести творческие встречи. Нужно брать пример с Фильмофонда, Дома кино, где в фойе устраивают выставки, проводят мастер-классы. Эта практика дает свои результаты», – заявил Радченко.

Напомним, 1 марта Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros приостановили поставку своих фильмов в российские кинотеатры в связи с ситуацией на Украине. С тех пор кинотеатры по всей стране фиксируют огромное падение посещаемости и выручки. Прокатчики в Екатеринбурге говорили, что готовы показывать хоть Болливуд, хоть азиатские фильмы, но к такому пока не очень готовы зрители. Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) ранее заявляла, что из-за критического недостатка репертуара может закрыться минимум половина российских кинотеатров.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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