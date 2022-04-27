В России может закрыться половина кинотеатров

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК ) выступила с заявлением, что в ближайшие два месяца из-за критического недостатка репертуара может закрыться минимум половина российских кинотеатров.

В заявлении Ассоциации говорится: «Критический недостаток репертуара в ближайшие два месяца повлечет за собой падение выручки кинотеатров более чем на 80% и приведет к закрытию минимум 50% кинозалов».

«События февраля и марта драматическим образом изменили индустрию российского кинопроката. Так, падение показателей марта 2022 года к марту 2021 года составило 44% по сборам и 49% по зрителям, а к марту 2019 года – 54% и 59% соответственно. К середине апреля закрытыми оказались 36,4% кинозалов в стране» – заявили в АВК.

Москва, Иван Бабурин

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