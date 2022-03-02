Голливудское кино в России предложили заменить якутским артхаусом

Киноиндустрия Якутии может получить развитие на российском рынке в связи с ограничениями, введенными студиями США. Об этом заявил генеральный директор якутской киносети Петр Чиряев.

«Якутское кино уверенно выходит на общероссийский рынок. Ленты участвуют в различных кинофестивалях, становятся их призерами. Сейчас нужно просто ускориться, помочь ребятам в этом направлении. В широкий прокат выходят те фильмы, которые качественно продублированы на русский язык», – рассказал Чиряев ЯСИА.

Внушительная часть сегодняшнего якутского кино – это артхаусные фильмы, ориентированные на местного зрителя. Это касается не только языка, но и сюжета, построенного на местных обычаях, укладе жизни и идеологии.

«Давно понятно, что нашим производителям нужно стараться делать кино для широких масс, для российского зрителя, а не для внутреннего рынка», – заключил эксперт.

Ранее голливудские студии заявили об отмене проката фильмов в России из-за спецоперации российской армии на Украине. К санкциям присоединились Walt Disney Company, Warner Bros, Paramount и многие другие. Компания Sony Pictures также поставила на паузу предстоящие кинопремьеры.

Якутск, Зоя Осколкова

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