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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 1 апреля 2022, 16:37 мск

Новости Культура

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Компания Lionsgate приостановила релизы своих фильмов в России

Студия Lionsgate приостановила выход своих фильмов на российский кинорынок. Отменена российская премьера картины «Невыносимая тяжесть огромного таланта», ранее планировавшаяся на 21 апреля, пишет «Бюллетень кинопрокатчика» и подтвердила компания «Централ Партнершип».

Запланированные на 2022 год премьеры «Неудержимых 4», экранизации игры Borderlands, третьей части «Клерков» также не состоятся в российских кинотеатрах.

Ранее бойкот российского кинорынка объявили Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros, Universal, Paramount. Компании связали свое решение в военной операцией России на Украине.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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