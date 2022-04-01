Компания Lionsgate приостановила релизы своих фильмов в России

Студия Lionsgate приостановила выход своих фильмов на российский кинорынок. Отменена российская премьера картины «Невыносимая тяжесть огромного таланта», ранее планировавшаяся на 21 апреля, пишет «Бюллетень кинопрокатчика» и подтвердила компания «Централ Партнершип».

Запланированные на 2022 год премьеры «Неудержимых 4», экранизации игры Borderlands, третьей части «Клерков» также не состоятся в российских кинотеатрах.

Ранее бойкот российского кинорынка объявили Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros, Universal, Paramount. Компании связали свое решение в военной операцией России на Украине.

Москва, Наталья Рязанова

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