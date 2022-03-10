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NewDayNews.ru

Четверг, 10 марта 2022, 09:39 мск

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Россиян оставят без бразильских сериалов

Бразильская студия Globo заявила о приостановке сотрудничества с российскими партнерами. Это значит, что россиянам не будут доступны новые бразильские сериалы.

Globo – одна из крупнейших телекомпаний в мире. Российскому зрителю она известна в первую очередь по мыльным операм, первой из которых на отечественные телеэкраны попала «Рабыня Изаура».

В настоящее время российские телеканалы показывают сериалы «Во имя любви» и «Клон», а на стриминговых платформах Globo представлено пять проектов.

Компания решила присоединиться к санкциям против России в связи с ситуацией на Украине. Теперь партнеры в РФ не смогут купить права на трансляцию бразильских сериалов, а Globo перестанет показывать российские фильмы, мультфильмы и телепередачи.

Бразилиа, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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