Россия планирует пересмотреть формат проката российского кино за рубежом

Пресс-служба «Роскино» сообщает, что оператор по продвижению российского контента за рубежом (Роскино) совместно с Министерством культуры РФ может пересмотреть формат экспорта российского кино, сообщает сайт РБК.

В сообщении «Роскино» говорится: «В настоящих обстоятельствах мы совместно с индустрией и Министерством культуры проводим консультации и рассматриваем различные варианты переформатирования международной деятельности и присутствия российской индустрии на зарубежных рынках. Минкультуры и «Роскино» прорабатывают изменение подхода к продвижению российского кино за рубежом. Российский контент, по оценке экспертов, может столкнуться с проблемами, но Китай и Латинская Америка остаются ключевыми рынками».



Как рассказал РБК главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев, комментируя перспективы индустрии из-за текущей геополитической обстановки, допустил, что у российского кино на международных рынках из-за государственного финансирования большинства проектов могут возникнуть определенные проблемы.



«В Европе и США возможны репутационные риски у кинокомпаний. Российский контент, к сожалению, превращается в токсичный актив. Однако ключевые рынки для российского кино в данный момент – Китай и Латинская Америка. Есть отдельные проекты, которые выстреливали на некоторых западных рынках, но это точечные истории. Систематического экспорта кинопродукции в эти страны у нас де-факто до сих пор нет, в основном в Европу идет артпродукт: например, фильмы Кирилла Серебренникова и Андрея Звягинцева», – заявил Нечаев.

Москва, Иван Бабурин

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