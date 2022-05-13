«Жутчайшая ситуация»: в России может закрыться до 90% кинотеатров

В России к концу 2022 года может закрыться до 90% кинотеатров, что в ряде случаев грозит обернуться ростом социального напряжения. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал кинокритик Давид Шнейдеров сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, отсутствие конкуренции с Голливудом грозит снижением качества отечественного кино.

«Пытаюсь подобрать эквивалент слова «катастрофа», потому что ситуация катастрофическая… Кинотеатры, особенно многозальники, на мой взгляд, находятся в совершенно жутчайшей ситуации, потому что нечего показывать, и главное, никакой перспективы нет», – констатировал Шнейдеров.

Кинокритик считает, что нет никаких предпосылок, что россияне начнут ходить на русское кино. «Был проведен социологический опрос, почему люди не смотрят национальное кино. На первом месте был очень занятный ответ – не доверяют качеству. Они, приходя на американское кино, твердо уверены в качестве картинки, звука, понятности сюжета, а не достоевской зауми в российском кинематографе», – пояснил он.

«Поэтому, на мой взгляд, ситуация катастрофическая, особенно для многозальников. Сейчас, насколько я понимаю, с января по май вышло порядка 90 русских фильмов, то есть за год их может выйти порядка 180-200, но это в два раза меньше, чем обычно выходит иностранных. И даже если государство вложит деньги в кинопроизводство, отдача будет через год. Фильмы через год выйдут. А что показывать этот год? Абсолютно нечего. Поэтому я пессимист», – подчеркнул Шнейдеров.

По его мнению, в таких условиях до конца года могут закрыться 90% кинотеатров, а в отсутствии конкуренции есть перспектива еще большего снижения качества отечественного кино. «Если в стране выпускать только «Жигули» и не выпускать «Мерседес», «Жигули» останутся «Жигулями». В отсутствие западного кино исчезает конкуренция. Почему выстрелили «Холоп», «Последний богатырь», «Движение вверх»? У них была четкая конкуренция с американскими блокбастерами. Было понятно, к чему стремиться, что надо делать», – пояснил кинокритик.

При этом Шнейдеров обратил внимание еще на одну проблему, которая может повлечь рост социального напряжения. «Закрытие кинотеатров в торговых центрах, может как падающие доминошки повлечь закрытие самих торговых центров. Настанет социальное напряжение, количество безработных (вырастет) – люди, которые работали в этих торговых центрах, резкое уменьшение досуговых и торговых площадей», – отметил он.

«Должна быть четкая программа – что делать, кому помогать, что закрывать, что поддерживать до упора. Я пока со стороны государства не вижу программы – что они собираются делать», – заключил Шнейдеров.

Москва, Мария Соколова

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