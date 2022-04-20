В Крыму ожидается снег

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением быстродвижущегося Черноморского циклона утром и днем 21 апреля в Крыму ожидаются дожди, в горах снег, местами очень сильные осадки, грозы. Северо-западный ветер усилится до 20-25 м/с.

Напомним, в пятницу, 22 апреля, на полуострове начнется потепление.

Симферополь, Лиана Макоба

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