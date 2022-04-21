Москва не поддержала крымских депутатов в вопросе национализации имущества недружественных иностранцев

Совет при президенте РФ по кодификации законодательства не поддержал законопроект, подготовленный депутатами Госсовета Крыма, о национализации имущества граждан недружественных стран.

Как уже сообщал «Новый День», Госсовет Крыма вышел с инициативой внести в Гражданский кодекс России поправки о принудительном изъятии имущества у иностранцев, «совершивших недружественные действия в отношении России». В первую очередь, предлагалось лишить российской собственности украинских чиновников, политиков и бизнесменов, включая президента Украины Владимира Зеленского.

Однако в Москве сочли, что инициатива крымских депутатов противоречит статье 35 Конституции РФ, гласящей: «Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда». Кроме того, в Гражданском кодексе уже предусмотрен механизм, позволяющий вводить ограничения прав иностранных резидентов.

«Правительство имеет право ввести ответные ограничения в отношении имущественных и личных неимущественных прав граждан и юридических лиц тех государств, в которых имеются специальные ограничения имущественных и личных неимущественных прав российских граждан и юридических лиц», – цитирует «Интерфакс» главу Совета Павла Крашенинникова.

Москва, Игорь Юров

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