Боррель: Будем затягивать войну на Украине – сколько бы ни погибло людей

Запад заинтересован не в скорейшем завершении войны на Украине, а в том, чтобы она ни в коем случае не закончилась в пользу России.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью бельгийским журналистам.

«Некоторые нас критикуют, говоря, что отправка оружия Укране затягивает войну, делает её дольше, и больше людей погибнет. Да, но если вы прекратите вооружать Украину, то Украина вынуждена будет прекратить войну. И потом что?..

Вас не беспокоит то, как война закончится? Дело не в том, КОГДА, дело в том, КАК она закончится! Поэтому мы вынуждены поддерживать Украину оружием и сожалеть, что война продолжается», – приводит слова Борреля корреспондент ВГТРК Анастасия Попова.

Симферополь, Валентин Карамазов

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