Боррель подтвердил желание ЕС разрешить конфликт на Украине силовым путем

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил стремление Евросоюза добиваться урегулирования конфликта на Украине военным, а не дипломатическим путем. Также он заявил, что ЕС продолжит оказывать военную помощь Киеву. Об этом Боррель заявил в понедельник сразу после прибытия на встречу глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге.

Руководитель внешнеполитической службы Евросоюза утвердительно ответил на вопрос, готов ли он подтвердить свои слова о том, что война на Украине «должна быть выиграна на поле боя». Заявление об этом он сделал после поездки в Киев с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Войны выигрывают или проигрывают на поле боя», – заявил сегодня Боррель журналистам (цитата по ТАСС). «Мы будем обсуждать расширение помощи Украине», – добавил он.

Глава Евродипломатии также сообщил, что министры иностранных дел стран ЕС сегодня обсудят ситуацию на Украине и новые санкции против России. Нефтяное эмбарго не включено в повестку дня заседания Совета ЕС, сказал Боррель, отметив, что для его утверждения нужно единогласие. «Мы четко видим зависимость от России в ряде государств-членов», – констатировал он. Напомним, находясь с визитом в Киеве, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС уже готовит шестой пакет санкций против России.

В субботу, 9 апреля, Жозеп Боррель впервые за всю историю существования Евросоюза пожелал, чтобы конфликт на Украине разрешился военным путем, а не посредством переговоров. «Эта война должна быть выиграна на поле боя», – написал он в своем твиттере. Надо отметить, что лидеры Евросоюза не делали заявлений о приоритетности военной победы над политическим решением конфликта ни во время войны в Югославии, ни в Ливии, ни в Афганистане, где в рамках структур НАТО принимали участие большинство стран ЕС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление Борреля. «Вот вам и «экономическая организация». Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО», – прокомментировала она. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь заявил, что Боррель «должен быть немедленно отправлен в отставку странами ЕС», отметив, что «его долг искать решение проблемы дипломатическим путем». «Война до последнего украинца стала официальной политикой стран Евросоюза и НАТО», – написал Володин в своем телеграм-канале.

Брюссель, Наталья Петрова

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