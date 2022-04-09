Жозеп Боррель пожелал разрешить украинский конфликт «на поле боя»

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель впервые за всю историю существования Евросоюза пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем, о чем он написал в одном из сообщений в Twitter после поездки на Украину, где накануне побывал с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, – сообщает ТАСС.

В одном из сообщений в Twitter Боррель написал: «Эта война должна быть выиграна на поле боя. €500 млн на покупки оружия Украине, которое «будет подобрано под украинские потребности».

Боррель также пообещал новые санкции против России и анонсировал обсуждение этой темы на плановой встрече глав МИД ЕС 11 апреля в Брюсселе.

Следует отметить, что лидеры Евросоюза не делали заявлений о приоритетности военной победы над политическим решением конфликта ни во время войны в Югославии, ни в Ливии, ни в Афганистане, где в рамках структур НАТО принимали участие большинство стран ЕС.

Брюссель, Иван Бабурин

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