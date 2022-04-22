российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 22 апреля 2022, 16:46 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Шведский дипломат призвал НАТО «превентивно бомбить российские города»

Фото: pixabay.com

Блок НАТО должен отправить Украине всё оружие, какое возможно, и одновременно нанести удар по России.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом заявил шведский экономист и дипломат, адъюнкт-профессор Джорджтаунского университета и действительный член Атлантического совета Андерс Ослунд.

Он утверждает, что якобы Москва собирается «применить химическое и ядерное оружие», и только бомбардировка российских городов «остановит Путина».

«Мой скромный совет НАТО был бы следующим: Как можно скорее передайте Украине все оружие, какое сможете… Превентивно бомбите российские города, чтобы убедиться, что Путин не применит химическое оружие или ядерное оружие. Проснитесь! Мы находимся на этой стадии», – призвал швед.

Ометим, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Запад будет затягивать войну на Украине – сколько бы ни погибло людей.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Общество, Политика, Россия,