Блок НАТО должен отправить Украине всё оружие, какое возможно, и одновременно нанести удар по России.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом заявил шведский экономист и дипломат, адъюнкт-профессор Джорджтаунского университета и действительный член Атлантического совета Андерс Ослунд.

Он утверждает, что якобы Москва собирается «применить химическое и ядерное оружие», и только бомбардировка российских городов «остановит Путина».

«Мой скромный совет НАТО был бы следующим: Как можно скорее передайте Украине все оружие, какое сможете… Превентивно бомбите российские города, чтобы убедиться, что Путин не применит химическое оружие или ядерное оружие. Проснитесь! Мы находимся на этой стадии», – призвал швед.

Ометим, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Запад будет затягивать войну на Украине – сколько бы ни погибло людей.

Симферополь, Валентин Карамазов

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