Москва выделила Крыму деньги на строительство кемпингов

Крым и Севастополь получат 450 млн рублей на строительство глэмпингов и автокемпингов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как уже сообщал «Новый День», к началу лета в России предполагается построить более 50 глэмпингов на 2,5 тысячи мест – на это из бюджета выделяется 4 млрд рублей. Апробировать программу собираются в 19 регионах, включая Крым и Севастополь.

РК выделяется на эти цели 300 млн рублей из резервного фонда правительства, Севастополю – 150 млн рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

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