Украинское командование призывает в боевые формирования всё больше резервистов на смену массово выбывающим из строя профессиональным военным.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал командир легендарного добровольческого батальона «Пятнашка» (ДНР) Ахра Авидзба, воюющий на переднем крае.

«Они просто призвали тех резервистов, которые когда-то служили, и они их отправляют. Это просто, как сказать, овцы на съедение волкам, потому что они не сопротивляются, они пачками гибнут, пачками попадают в плен, поэтому тут толку от них нет», – приводит слова комбата издание «Донбасс решает».

Симферополь, Валентин Карамазов

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