Боксера Усика лишили почетного гражданства

Боксера Александра Усика лишили звания «Почетный гражданин Симферополя». Соответствующее решение принял горсовет крымской столицы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Усик стал первым крымским боксером, завоевавшим олимпийское «золото». За это его и удостоили звания почетного гражданина города, в котором он родился и вырос. Произошло это в августе 2012 года. В том решении горсовета говорилось, что звание присуждается «за значительный личный вклад в развитие физической культуры и спорта, спортивное мастерство, достижение высоких результатов в спорте».

Теперь звания лишили «за дискредитацию Российской Федерации и Республики Крым», а также активную антироссийскую деятельность.

Ранее Усика по тем же основаниям лишили почетного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Автономной Республики Крым» и знака отличия Автономной Республики Крым «За верность долгу».

Симферополь, Олег Яковенко

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