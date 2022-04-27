В Севастополе закрыли один из популярных пляжей – насовсем

В Севастополе закрыли для посещения популярный балаклавский пляж «Васили» – территорию признали опасной.

Как уже сообщал «Новый День», пляж Васили – то немногое, что осталось от Васильевской балки. Он постепенно разрушается. Гибель природного объекта связывают с деятельностью Балаклавского рудоуправления: выброс отвала из карьера уничтожил заросли фисташки, можжевельника и груш, а также спровоцировал обвалы и оползни, достигающие воды.

Например, в середине июля прошлого года огромный валун рухнул на палатку туристов. К счастью, тогда никто не пострадал.

В феврале на крыши торговых павильонов упали громадные камни. Киоски были частично разрушены.

В итоге пляж исключили из списка официальных. По словам главы Севприроднадзора Юлии Гавриловой, опасные экзогенные геологические процессы сделали невозможной эксплуатацию Васили в текущем году. Находиться там опасно.

Некоторые горожане считают, что причина закрытия пляжа не в оползнях, а в строительстве яхтенной марины, которое должно начаться в ближайшее время в Балаклавской бухте.

Однако пляж расположен достаточно далеко от бухты, поэтому очевидной связи пока не просматривается.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»