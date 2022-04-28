Экс-президента Украины и экс-премьера Крыма удалили из списка почетных граждан

В Керчи лишили звания «Почетный гражданин города-героя Керчи» экс-президента Украины Леонида Кучму и экс-премьера Крыма Сергея Куницына. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», это звание было присвоено Кучме в 2003 году, Куницыну – в 2004-м.
Теперь обоих статуса лишили «за противоправные действия против интересов РФ и совершение действий, несовместимых с этим званием и порочащим его».
Фамилии Кучмы и Куницына будут удалены с мемориальной доски «Почетные граждане города-героя Керчи».
Ранее звания «Почетный гражданин Симферополя» лишили боксера Александра Усика.
Керчь, Олег Яковенко
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