Экс-президента Украины и экс-премьера Крыма удалили из списка почетных граждан

В Керчи лишили звания «Почетный гражданин города-героя Керчи» экс-президента Украины Леонида Кучму и экс-премьера Крыма Сергея Куницына. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это звание было присвоено Кучме в 2003 году, Куницыну – в 2004-м.

Теперь обоих статуса лишили «за противоправные действия против интересов РФ и совершение действий, несовместимых с этим званием и порочащим его».

Фамилии Кучмы и Куницына будут удалены с мемориальной доски «Почетные граждане города-героя Керчи».

Ранее звания «Почетный гражданин Симферополя» лишили боксера Александра Усика.

Керчь, Олег Яковенко

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