Опасно: в Керчи отменили майские тожества

В Керчи отменили майские тожества. Глава города объяснил это требованиями антитеррористической безопасности.

Как уже сообщал «Новый День», глава РК Сергей Аксенов внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции, разрешив проводить массовые мероприятия. И, среди прочего, факельное шествие к Обелиску славы на горе Митридат. Однако местные власти решили иначе.



«Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация позволяет провести любимые керчанами мероприятия, до 11 мая на территории Керчи действует высокий (желтый) уровень террористической опасности, и сохранение жизни и здоровье керчан в данный период времени важнее всего. Антитеррористическая комиссия приняла решение об отмене проведения демонстрации на 1 мая и факельного шествия вечером 8 мая», – пояснил Брусаков.

Керчь, Лиана Макоба

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