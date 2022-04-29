«Соли полно, молись – где хочешь» – Лукашенко похвалил «белорусскую диктатуру»

Польские и прибалтийские власти не пропускают своих граждан-католиков посетить часовни и могилы родственников на территории Белоруссии.

Как передаёт корреспондет РИА «Новый День», об этом заявил президент Александр Лукашенко.

По его словам, руководители соседних западных стран, называющие себя «демократическими», боятся, что их подданные займутся скупкой в Белорусии дешёвых продуктов.

«Открыли границу перед католической Пасхой, пусть люди приедут с Польши, Литвы, Латвии – к своим родным на могилки, как это всегда было. Разрешил без виз. Так они людей своих не выпускают в Беларусь! Почему? Потому что едут люди к нам – покупают соль. Великий Запад, богатый Запад – соли нет! И чтобы люди ни говорили, что белорусы нормально живут, они их не выпускают. Вот и вся демократия!

Ну, слава Богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали: «диктатура, диктатура». Так зато порядок есть при этой диктатуре! Не было бы диктатуры, вот ходили бы голытьбой!», – заключил Лукашенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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