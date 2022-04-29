В Евпатории сменили градоначальника, прежний врио главы администрации Александр Рытов накануне написал заявление на увольнение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», теперь городом будет управлять – и тоже в статусе врио – Александр Лоскутов. «Новобранцу» 43 года, в свое время он был советником главы РК Сергея Аксенова, затем возглавлял управления экономики и районного хозяйства департамента Ленинского района Севастополя.

За него проголосовали большинство из 19 депутатов, присутствовавших на сессии городского Совета.

Напомним. 21 апреля в Евпатории нового главу городского совета. Этот пост заняла директор средней школы № 1 Эмилия Леонова, выполнявшая обязанности спикера после отстранения Олеси Харитоненко.

Евпатория, Олег Яковенко

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