В Евпатории сменили градоначальника, прежний врио главы администрации Александр Рытов накануне написал заявление на увольнение.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», теперь городом будет управлять – и тоже в статусе врио – Александр Лоскутов. «Новобранцу» 43 года, в свое время он был советником главы РК Сергея Аксенова, затем возглавлял управления экономики и районного хозяйства департамента Ленинского района Севастополя.
За него проголосовали большинство из 19 депутатов, присутствовавших на сессии городского Совета.
Напомним. 21 апреля в Евпатории нового главу городского совета. Этот пост заняла директор средней школы № 1 Эмилия Леонова, выполнявшая обязанности спикера после отстранения Олеси Харитоненко.
Евпатория, Олег Яковенко
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