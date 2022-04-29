Премьер Чехии объявил нарушением санкций оплату газа рублями

Чехия не собирается «поддаваться шантажу России» и оплачивать газ в рублях.

Как передаёт коррепондет РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

При этом он предупредил о юридических последствиях тех, кто согласится закупать российский газ по рублёвой схеме.

«Если говорить о платежах в рублях, то Чехия не собирается поддаваться шантажу России. Ошибка, если некоторые страны и компании соглашаются на это. Это нарушение санкций. Это опасно!», – пригрозил Фиала.

Напомним, ранее чешский премьер заявлял, что его страна зависит от российского газа на 90% и потому в настоящее время не сможет отказаться от российских энергоносителей.

Симферополь, Валентин Карамазов

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