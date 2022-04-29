Украинскому диверсанту, готовившему теракты в Крыму, вынесли приговор за госизмену

Жителю Севастополя Дмитрию Штыбликову, завербованном украинскими спецслужбами, вынесли приговор.

Как уже сообщал «Новый День», 10 августа 2016 года ФСБ России сообщило о ликвидации агентурной сети разведки министерства обороны Украины. «При задержании террористов в результате огневого контакта погиб сотрудник ФСБ России. На месте боестолкновения обнаружены: 20 самодельных взрывных устройств суммарной мощностью более 40 килограммов в тротиловом эквиваленте, боеприпасы и специальные средства инициирования, штатные противопехотные и магнитные мины, а также гранаты и спецоружие, состоящие на вооружении специальных подразделений вооруженных сил Украины», – заявили в пресс-службе ФСБ России. В организации готовящихся терактов обвинили жителя Запорожской области Евгения Панова, признавшего себя сотрудником ГУР МО Украины, и Андрея Захтея, зарегистрированного в Евпатории.

В ноябре были задержаны еще три предполагаемых украинских диверсанта – Дмитрий Штыбликов, Алексей Бесарабов и Владимир Дудко. По информации ФСБ, они планировали произвести серию взрывов на объектах Черноморского флота в Севастополе.

Позже сообщили, что Андрей Захтей и Дмитрий Штыбликов заключили досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой: они признали свою вину и дали показания, подтвердившие версию следствия о подготовке украинской разведкой серии взрывов в Крыму. Их дела были выделены из общего следствия.

В ноябре 2017 года Штыбликова приговорили к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 200 тысяч рублей.

Сегодня Южный окружной военный суд вынес ему второй приговор – за госизмену. Штыбликова приговорили к 19,5 года колонии строго режима со штрафом в 200 тысяч рублей, его сообщника, офицера ВС РФ Александра Облога – к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и лишением воинского звания «старший лейтенант».

Симферополь, Олег Яковенко

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