В Крыму в истории инвалидов, заблокированных в квартире, разбираются следственные органы

Следственные органы начали проверку по фактам «заточения» двух жителей Евпатории в квартире.

Как уже сообщал «Новый День», две женщины – мать и дочь – могут передвигаться только на инвалидных колясках, так как одна из них страдает тяжелой формой артрита, вторая – ДЦП. Раньше они могли выбираться из подъезда по пандусу, но год назад управляющая компания его демонтировала из-за жалоб соседей. В итоге женщины оказались заблокированы в квартире: продукты им приносят, но ни попасть к врачу, ни просто погулять они не могут.

«Сотрудниками Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка по наличию в действиях председателя товарищества собственников недвижимости многоквартирного дома в городе Евпатории признаков преступления, предусмотренного статьей 201 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Злоупотребление полномочиями лицом, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации», – сообщили в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю. – По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева следственным отделом по городу Евпатории оперативно организована процессуальная проверка с целью установления всех обстоятельств по изложенной ситуации и восстановления нарушенных прав указанной семьи».

Евпатория, Лиана Макоба

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