Скандал: в Испании задержали известного украинского блогера, обвиняемого в госизмене

Служба безопасности Украины сообщила о задержании блогера Анатолия Шария, обвиняемого в госизмене.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Украине Шарий считается оппозиционером, он активно критиковал действия властей, в том числе, за происходящее в Донбассе, а 20 марта, после того в стране запретили деятельность ряда оппозиционных политических партий, назвал президента Украины Владимира Зеленского беспредельщиком и «диктатором на минималках».

«Напомним, что украинские спецслужбы подозревают Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (Государственная измена) и ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере», – заявили в СБУ, утверждая, что «Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур». В качестве доказательств следуют ссылки на экспертизы, «которые установили, что в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины».

Ряд СМИ усомнились в реальности задержания, так как после появления информации СБУ блогер продолжал публиковать посты в соцсетях.

Однако позже факт задержания подтвердили в полиции Испании, уточнив, что следственные действия производились по «международному ордеру», но ареста не последовало: Шарий отпущен под подписку о невыезде и может вернуться из Мадрида в Каталонию, где должен находиться до окончания рассмотрения вопроса об экстрадиции.

В СБУ заявляют, что экстрадиция состоится в любом случаев. На Украине Шарию грозит длительное заключение.

Отметим, в феврале 2021 года сообщалось, что Анатолий Шарий является официальным политическим беженцем и находится под правовой защитой в ЕС. Поэтому его задрежание по «политическому» обвинению может вызвать большой скандал.

По этому поводу уже высказался бывший депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива: «Все, что нужно знать о Европейском политическом убежище. В мире больше нет правил».

Мадрид, Платон Ефимчук

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