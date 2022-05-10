В ДНР рассказали о судьбе натовских военных инструкторов в «Азовстали»

Наёмники и военные инструкторы из стран НАТО, в том числе «в больших званиях», засевшие вместе с украинскими неонацистами в подземельях «Азовстали» в Мариуполе, являются заложниками ситуации. Их сейчас используют в качестве живого щита.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал советник председателя правительства Донецкой народной республики Ян Гагин.

Тем не менее, иностранцев никто беречь не собирается. По его словам, нацисты всё равно будут уничтожаться в случае сопротивления. Либо будут схвачены и судимы как военные преступники в соответствии с законодательством республики.

«На «Азовстали» немало представителей иностранных государств. Это либо наёмники, либо штатные офицеры. Они также являются заложниками ситуации и гарантами для украинских нацистов. Только выход у них один: либо «200», либо плен», – отметил Гагин.

Он также отверг возможность обмена участников нацистких батальонов.

«Никакого обмена не будет. Военных преступников нужно судить», – приводит слова Гагина издание «Донбасс решает».

К слову, в ДНР для некоторых видов особо тяжких преступлений предусмотрена смертная казнь.

Симферополь, Валентин Карамазов

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