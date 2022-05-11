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Среда, 11 мая 2022, 09:01 мск

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Медики отмечают опасность распространения холеры на юге России

На юге России могут возникнуть точки распространения холеры. Об этом заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Как уже сообщал «Новый День», в конце апреля Роспотребнадзор выпустил постановление, в котором рекомендовал регионам обеспечить готовность больниц к противоэпидемическим мероприятиям на случай выявления больных холерой. Пока в России не зафиксировано ни одного случая этой инфекции. Факты завоза заболевания не фиксировали с 2019 года. Однако такая опасность существует.

«На территории нашей страны надо быть аккуратными – в Астраханской области, например, в Элисте, Калмыкии, в окружении Азовского моря, северного Причерноморья, потому что оттуда идет миграция, там в последние 10 лет неоднократно выделялась холера, – цитирует Жемчугова ТАСС. – Она там есть в теплое время года и, собственно, зимой она там есть и оттуда может распространиться. Крым тоже к этому относится».

По словам специалиста, вспышки холеры происходят в странах, где есть проблемы с водой и канализацией, а также идут военные действия. В пример он привел Йемен и Египет. В последнем, например, распространена холера Эль-Тор, которая обычно протекает легко, поэтому люди не обращают на болезнь внимания и «везут» ее домой.

Жемчугов настоятельно рекомендует туристам постоянно мыть руки, не прикасаться к немытым фруктам, не употреблять на улице никакие напитки, особенно разливные, а воду пить только из запломбированных бутылок.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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