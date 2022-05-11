В правительстве Крыма готовятся к присоединению освобождённых территорий юга Украины

Освобождённые территории юга Украины станут российскими регионами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства РК Георгий Мурадов.

По его словам, в Херсонщине и Запорожье уже ходит рубль, транслируются российские телеканалы, в школы завезены российские учебники, а на территориях сформированы новые администрации. Но самое главное, население регионов в большинстве желает присоединения к РФ.

«У меня нет сомнений, что освобожденные территории юга бывшей Украины станут еще одним регионом России. Это, как мы оцениваем по нашему общению с жителями региона, является волей самого народа, большая часть которого восемь лет прожила в условиях репрессий и издевательств со стороны укронацистов. Юго-восточные территории, подаренные когда-то Украине, как и земли исторической Тавриды, всегда были русскими, там проживает близкое русскоязычное население. У нас общий культурный код.

Уже сегодня мы думаем о мирной жизни людей. На этих территориях формируются военно-гражданские администрации, сюда пришли российские телеканалы, в школах появились российские учебники, российский рубль успешно входит в экономическую жизнь региона», – отметил Мурадов.

Напомним, ранее в Херсонской области заявили о желании войти в состав России.

Симферополь, Валентин Карамазов

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