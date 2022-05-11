Французский военврач: «Геноцид в Буче» – украинско-американская инсценировка

Запад снабжает оружием украинских неонацистов, а киевская пропаганда вместе с американскими журналистами инсценирует «зверства российской армии».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью парижской радиостанции SUD RADIO заявил французский военный врач в отставке и оператор-любитель Адриен Боке, который вернулся из длительной добровольной поездки на Украину, где на линии фронта лечил раненых военнослужащих ВСУ.

По его словам, он ужаснулся тому, что увидел на Украине, а также тому, что видит в западной прессе по возвращении во Францию.

Перевод отрывка из интервью Адриена Боке французским журналистам опубликовал телеграм-канал российского телеведущего Владимира Соловьёва.

«Я полностью беру ответственность за то, что скажу. Будучи на Украине, я стал свидетелем военных преступлений. Все они были совершены украинской армией. Но во Франции мы не говорим об этом!..

Когда я вернулся во Францию из Украины, я был шокирован: телеканалы приглашают в качестве экспертов людей, которые не были на Украине и не знают ничего о том, что там сейчас творится. Однако, они осмеливаются рассуждать об этих событиях. Между тем, что я слышу с телеэкрана и тем, что я видел своими глазами, – пропасть!

Бойцы «Азова» (запрещён в РФ и признан экстремистским – прим. «НД») повсюду. С неонацистскими нашивками. Меня шокирует то, что Европа снабжает оружием неонацистов. На их форме повсюду вышита символика эсэсовцев. Они не только не скрывают своих взглядов. Они их афишируют. Я работал с этими людьми и лечил их. Они открыто говорят о том, что готовы уничтожать чернокожих и евреев.

Будучи там, я ничего не мог сделать. Только наблюдать и снимать видео. Я располагаю этими кадрами и буду использовать их в качестве свидетельства преступлений Украины.

Я стал свидетелем того, как украинские военные простреливали колени пленным русским солдатам и стреляли в голову служащим в офицерском звании.

Я лично видел американских кинооператоров, осуществлявших фальшивую киносъёмку с места событий, устраивающих инсценировки.

Разрушенные гражданские здания, выдаваемые Украиной за бомбардировки по мирному населению, – ни что иное как результат неточной стрельбы украинцев по военным объектам.

ВСУ по ночам прячут боеприпасы в жилых домах, даже не ставя в известность жителей. Это называется использованием людей в качестве щита.

Буча – это инсценировка. Тела погибших были перемещены из других мест и намеренно размещены таким образом, чтобы произвести шокирующую съёмку», – рассказал Боке.

Напомним, ранее выяснилось, что результаты судмедэкспертизы тел в Буче полностью опровергают версию о «геноциде».

Симферополь, Валентин Карамазов

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