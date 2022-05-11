«Руки у нас развязаны» – Пушилин о начале полного уничтожения нацистов в «Азовстали»

ДНР подтверждает, что гражданских лиц на территории «Азовстали», где засели украинские неонацисты, не осталось. Объединённая армия РФ и Донбасса, уже ничего не опасаясь, приступает к ликвидации оставшихся в Мариуполе боевиков.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«По нашей информации, подтверждается, что гражданских на территории завода «Азовсталь» не осталось, соответственно, руки у наших подразделений развязаны», – сказал он.

По словам главы ДНР, неонацисты ещё оказывают сопротивление, однако испытывают дефицит боеприпасов и продовольствия.

По данным Пушилина, на территории завода находится, приблизительно, 1 200 украинских боевиков. Ещё около 600 человек – с ранениями различной степени тяжести.

Напомним, ранее в ДНР рассказали о судьбе натовских военных инструкторов, находящихся в «Азовстали» вместе с украинскими нацистами.

Симферополь, Валентин Карамазов

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