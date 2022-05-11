В Кремле назвали условия для вхождения Херсонской области в состав России

Власти Херсонской области не могут сами принять решение о вхождении в состав России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что власти региона не видят смысла проводить референдум и намерены просто обратиться к Владимиру Путину с просьбой включить территорию в состав РФ.

Однако в Кремле ситуацию видят иначе. «Безусловно, быть или не быть такому обращению, должны решать все-таки жители Херсонской области, и определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области, – заявил Дмитрий Песков. – Это вопрос, который должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками. Подобное судьбоносное решение должно иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимным, так, как это было в случае с Крымом».

При этом, когда Пескова попросили уточнить, считает ли Кремль необходимым провести на Херсонщине референдум, пресс-секретарь президента РФ ответил, что сказал, все, что хотел, а о референдуме он не говорил.

Херсон, Платон Ефимчук

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