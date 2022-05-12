Аксенов «одарил» крымских депутатов миллиардными подрядами

11 мая глава Крыма Сергей Аксёнов подписал два десятка однотипных постановлений – об определении единственного подрядчика. Речь в них идет об объектах дорожного строительства.

В трех распоряжениях подрядчиком (без всякого конкурса) определено ООО «Альт-Эра»

Компания, зарегистрированная в райцентре Красногвардейское, имеет уставный капитал 136 тыс рублей.

Компания за один день получила подрядов на 767 млн рублей на ремонт улично-дорожной сети в Ялте, Алуште, Щелкино и еще четырех райцентрах. В тот же день «Альт-Эре» была открыта дорога Вересаево – Громовка (стоимость работ – 196 млн рублей) и доверен ремонт еще двух (Ленино – Мысовое и Симферополь – Красноперекопск – граница с Украиной) общей стоимостью более 1 млрд рублей.

Владельцами фирмы-подрядчика, которой настолько доверяет Сергей Аксёнов, являются дети Леонида Бабашова, бывшего депутата Госсовета Крыма, а ныне – депутата Госдумы РФ. На это прямо указывает база ЕГРЮЛ. Еще один учредитель дорожной компании – ООО «Блик», торгующая лекарствами, принадлежит той же Алле Бабашовой.

То есть только за один день «Альт-Эра» получила подрядов почти на 2 млрд руб.

Напомним Леонид Бабашов занял в Госдуме место, на которое претендовал бывший вице-премьер Крыма, курировавший строительство, Евгений Кабанов. Последний позиционировал себя как опытного строителя, его портреты на фоне больших зданий, к которым он не имел никакого отношения, были развешаны на всех дорогах, листовки разложены на скамейках всех автобусных остановок. Кабанов вел себя уверенно, в очередной раз рассчитывая на поддержку главы Крыма Сергея Аксёнова.

Но что-то пошло не так. Кабанов отозвал поданные в избирком документы, его реклама сменились портретами Леонида Бабашова – председателя комитета Госсовета РК по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу

Новый кандидат позировал на фоне медведя – символа партии «Единая Россия», хотя официально числился самовыдвиженцем.

Кабанов же из правительства уволился, а вскоре и вовсе был арестован – пребывает под следствием и сейчас.

Но вернемся к «дорожным» распоряжениям главы Крыма. В тот же день Аксёнов вспомнил о другом депутате Госсовета – Игоре Аржанцеве. Его ООО «Автобаза №4» получило без конкурса подряд на ремонт участка дороги Новоселовское – Саки – Владимировка за 5 млн 806 тыс рублей. Кстати сказать, другая фирма Аржанцева показала за 2021 год более 10 млн руб убытка.

Впрочем, крупнейшим подрядчиком ремонта и строительства автодорог в Крыму остается вологодское АО «ВАД». Учредители официально не разглашаются, уставный капитал – 10 тыс 500 рублей. Со Службой автодорог Крыма у «ВАД» заключено около 40 контрактов на 158 млрд рублей. Среди недавних – строительство участка объездной трассы «Донское – Перевальное» за 16 млрд рублей, в «майских» распоряжениях Аксёнова – – ремонт улично-дорожной сети городского округа Симферополь (два этапа – 621 и 774 млн рублей).

Симферополь, Май, Ольга Картошина

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