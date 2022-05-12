В Киеве требуют перекрыть Венгрии транзит российской нефти через Украину

Украина должна действовать решительно против попыток Венгрии торпедировать европейское эмбарго на российскую нефть. Необходимо перекрыть для неё поставки по нефтепроводу «Дружба».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский дипломат, экс-замглавы администрации президента Петра Порошенко Константин Елисеев.

По его словам, в условиях военного времени Украина имеет право ссылаться на форс-мажорные обстоятельства, как и в случае недавнего прекращения транзита российского газа для Европы по одному из транзитных трубопроводов.

«Украина должна активнее работать. Я думаю, что в контексте венгерского фактора, нужно украинской дипломатии использовать и нефтепровод «Дружба». Я думаю, что нужно на определенном этапе, если Венгрия будет так упираться, дойди до того, чтобы в кооперации или координации с Брюсселем отключить прокачку нефти через нефтепровод «Дружба» для Венгрии. Потому что, к сожалению, сегодня военное время, чрезвычайное время требует чрезвычайных решений», – приводит слова Елисеева «ПолитНавигатор».

Напомним, накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что «Будапешт будет готов одобрить санкции ЕС против нефти России лишь в одном случае – если они не будут касаться нефтепроводов».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»