Лавров применил «грубое слово» в ответ на нападки Запада

Западные страны в посдледнее время ведут себя абсолютно неприемлемо в отношении России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД стран СНГ в Душанбе заявил Сергей Лавров.

«Вы знаете, у нас есть такая еженедельная программа, которая называется «Международное обозрение». То, что мы наблюдаем в действиях Запада, я бы назвал в качестве варианта – «международным оборзением». Это грубое слово, но оно, по-моему, очень ярко и четко отражает действия Запада и мотивы, которыми они руководствуются», – отметил министр.

Симферополь, Валентин Карамазов

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