«Придаток НАТО»: Москва больше не верит в безобидность вступления Украины в ЕС

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия Евросоюза свидетельствуют о том, что ЕС сливается с НАТО и будет выполнять функции придатка военного альянса. По его мнению, Евросоюз превратился в «агрессивного игрока». В связи с этим у Москвы есть серьезные сомнения относительно безобидности возможного членства Украины в ЕС, заявил министр по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ (СМИД СНГ) в Душанбе.

Лавров напомнил о публичных заявлениях украинских коллег о готовности Киева обрести нейтральный внеблоковый статус и безъядерный статус «при получении гарантии за пределами НАТО и за пределами других внеполитических блоков». «Но при этом они стараются всячески акцентировать свое стремление стать членами Европейского союза», – сказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, «безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения» с учетом того, что ЕС «из конструктивной экономической платформы превратился в агрессивного, воинствующего игрока».

Министр в связи с этим подчеркнул, что страны Евросоюза идут «ровно по тем следам, которые уже прокладывает НАТО». Таким образом, они «с Североатлантическим альянсом сливаются и будут по сути дела выполнять функции его придатка», – заключил Лавров, передает РИА «Новости».

Накануне заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил в интервью британского изданию UnHerd об изменении позиции России по поводу желания Украины вступить в ЕС. По его мнению, ЕС занимает все более воинственную позицию. Дипломат напомнил о высказывании главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что победа Украины над Россией должна быть достигнута «на поле боя». С учетом этого Россия теперь относится к вступлению Украины в Евросоюз также, как и к присоединению Киева к НАТО, подчеркнул Полянский. Он также добавил, что не видит сейчас «никаких дипломатических возможностей» для разрешения конфликта между Московой и Киевом.

Месяц назад у России по этому вопросу была другая позиция. 29 марта после очных переговоров России и Украины в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Киев предложил включить в соглашение с РФ формулировку о том, что Москва не будет против вступления Украины в Евросоюз. При этом он отметил, что Россия не будет возражать против членства Украины в ЕС. Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявлял, что этот вопрос в плане стратегической безопасности «лежит в другой плоскости», нежели возможное членство Украины в НАТО.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»